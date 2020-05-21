Виктор Ваньяма рассказал, что мог оказаться в ЦСКА

Игрок клуба MLS «Монреаль Импэкт» Виктор Ваньяма рассказал, что мог перейти в московский ЦСКА, но трансфер не состоялся из-за его брата Макдональда Мариги, который был агентом футболиста.
«Когда в 2011 году „Беерсхот“ хотел меня продать, поступало много предложений, и одним из клубов, который хотел заполучить меня за большие деньги, был московский ЦСКА. Я был смущён таким количеством денег и зарплатой, которая мне бы понравилась.
Мой агент посоветовал мне не ставить деньги на первое место. Он сказал мне, что сначала нужно сделать имя, а всё остальное придёт позже.
Марига сказал мне прямо, что он не примет их предложение, вне зависимости от того хочу я этого или нет. Он сказал, что мне не следует переезжать в Россию, даже если там предлагают хорошие деньги», — приводит слова Ваньямы Goal.com со ссылкой на Madgoat TV.
Ваньяма начинал карьеру «Беерсхоте» в 2008 году, а спустя три года перебрался в «Селтик». Проведя два года в Шотландии, хавбек перешёл в «Саутгемптон», а в 2016 году – в «Тоттенхэм». За «шпор» 28-летний футболист провёл чуть меньше 100 матчей.
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