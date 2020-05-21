Брюс: если «Ньюкасл» намерен бороться с «Ливерпулем» и «МС», было бы здорово поучаствовать

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс высказался о перспективах клуба после смены владельцев.



«Все мы стремимся быть Гвардиолой, Клоппом… Это великие тренеры, ставшие для футбола глотком свежего воздуха. Клоппу нужно поаплодировать за его тактику и то, как играет «Ливерпуль».



Если «Ньюкасл» собирается конкурировать с этими командами, было бы здорово быть его частью. Было бы здорово посмотреть на это и поучаствовать. Надеюсь, всё именно так и будет, а пока мне остаётся только ждать, засучить рукава и постараться добиться результатов, чтобы клуб двигался вперёд», — цитирует Брюса Sky Sports.



Напомним, в ближайшее время у «Ньюкасла» должен официально смениться владелец. Новым президентом клуба станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всей сделки.

Андре Виллаш-Боаш отклонил выгодное предложение «Ньюкасла»