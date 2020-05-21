«Лидс» и «Вест Бромвич» выйдут в АПЛ, если сезон в Англии будет завершён досрочно

«Лидс» и «Вест Бромвич» получат путёвки в английскую Премьер-лигу, если сезон-2019/2020 в Англии из-за пандемии коронавируса будет завершён досрочно, отмечается на официальном сайте английской футбольной лиги (EFL).



При этом сообщается, что третье место в элите всё равно будет разыграно при помощи плей-офф. Также предусматривается и вылет из Чемпионшипа.



«Лидс» набрал 71 очко в 37 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Вест Бромвич» (70) — на 2-м месте. В случае досрочного завершения сезона за третью путёвку в АПЛ поборются «Фулхэм», «Брентфорд», «Ноттингем Форест» и «Престон», которые занимают с 3-го по 6-е места. Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры.