Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лидс» и «Вест Бромвич» выйдут в АПЛ, если сезон в Англии будет завершён досрочно

«Лидс» и «Вест Бромвич» выйдут в АПЛ, если сезон в Англии будет завершён досрочно
Футбол / Англия 0

«Лидс» и «Вест Бромвич» получат путёвки в английскую Премьер-лигу, если сезон-2019/2020 в Англии из-за пандемии коронавируса будет завершён досрочно, отмечается на официальном сайте английской футбольной лиги (EFL).

При этом сообщается, что третье место в элите всё равно будет разыграно при помощи плей-офф. Также предусматривается и вылет из Чемпионшипа.

«Лидс» набрал 71 очко в 37 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Вест Бромвич» (70) — на 2-м месте. В случае досрочного завершения сезона за третью путёвку в АПЛ поборются «Фулхэм», «Брентфорд», «Ноттингем Форест» и «Престон», которые занимают с 3-го по 6-е места. Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020