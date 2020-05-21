РФС: новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа

На брифинге РФС были названы даты начала нового сезона Российской Премьер-Лиги, при условии, что этот сезон будет возобновлён.

Если РПЛ возобновится 21 июня, то новый сезон стартует 2 августа, если 28 июня — 5 августа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА. В одном старт намечен на 21 июня, первые два тура запланированы в недельном цикле, после чего должно пройти пять туров с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле. Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Впоследствии РФС объявил, что турнир возобновится 21 июня. Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на брифинге уточнил, что чемпионат России может не возобновиться 21 июня, если власти выступят против.