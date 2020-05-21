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В РФС опровергли информацию об отказе Роспотребнадзора одобрить протокол возобновления РПЛ

В РФС опровергли информацию об отказе Роспотребнадзора одобрить протокол возобновления РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию, что организация не смогла согласовать с Роспотребнадзором протокол возобновления тренировок и матчей РПЛ.

«Письмо Роспотребнадзора говорит о том, что мы рекомендуем применять данный регламент после того, как региональные власти снимут соответствующие ограничения. Он на то и рассчитан. В нём нет просьбы о проведении соревнований во время запретов.

Минспорт России после этого письма в свою очередь выпустил набор методических этапов по возобновлению тренировок и возобновлению соревнований. Более того, некоторые власти уже пошли навстречу, согласовав это с Роспотребнадзором. Люди, которые не в теме, неправильно восприняли содержание документа", — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее телеграм-канал «Бойлерная» сообщил, что РФС получил письмо из Роспотребнадзора с отказом согласовать протокол и медицинский регламент возобновления тренировок и доигровки чемпионата России по футболу. По этой же информации, Роспотребнадзор не согласился на исключения для футболистов, поэтому, если хотя бы один игрок заболеет, на карантин якобы сядет вся команда.

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