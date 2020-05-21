«12 лет назад». Роналду вспомнил победу «Манчестер Юнайтед» в московском финале ЛЧ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус», вспомнил годовщину победы манкунианцев над «Челси» в финале Лиги чемпионов сезона-2007/2008.
Португальский нападающий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото празднования футболистов «МЮ». «12 лет назад», — подписал снимок Роналду.
Финал Лиги чемпионов проходил 21 мая 2008 года на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси», благодаря чему он стал первым английским финалом в истории турнира. Это был первый финальный матч Лиги чемпионов, проведённый в России.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1. Криштиану Роналду открыл счёт ударом головой на 26-й минуте после передачи Уэса Брауна, но незадолго до перерыва «Челси» сравнял счёт благодаря голу Фрэнка Лэмпарда. Победу в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5 одержали «красные дьяволы». «Манчестер Юнайтед» завоевал третий кубок Лиги чемпионов.
- 21 мая 2020
-
23:57
-
23:54
-
23:37
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:39
-
22:18
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
21:29
-
21:22
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:49
-
19:47
-
19:32
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46