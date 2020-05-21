«12 лет назад». Роналду вспомнил победу «Манчестер Юнайтед» в московском финале ЛЧ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус», вспомнил годовщину победы манкунианцев над «Челси» в финале Лиги чемпионов сезона-2007/2008.

Португальский нападающий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото празднования футболистов «МЮ». «12 лет назад», — подписал снимок Роналду.

Финал Лиги чемпионов проходил 21 мая 2008 года на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси», благодаря чему он стал первым английским финалом в истории турнира. Это был первый финальный матч Лиги чемпионов, проведённый в России.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1. Криштиану Роналду открыл счёт ударом головой на 26-й минуте после передачи Уэса Брауна, но незадолго до перерыва «Челси» сравнял счёт благодаря голу Фрэнка Лэмпарда. Победу в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5 одержали «красные дьяволы». «Манчестер Юнайтед» завоевал третий кубок Лиги чемпионов.