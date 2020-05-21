«Торпедо-БелАЗ» уступил «Неману». Четыре игрока жодинцев не играли из-за коронавируса

Гродненский «Неман», занимающий 11-е место в таблице чемпионата Беларуси, в матче 10-го тура обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ», располагающееся на втором месте. Матч на стадионе «Неман» в Гродно завершился со счетом 3:1.
В первом тайме соперники обменялись голами — на 10-й минуте Дмитрий Юсов вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Глеб Рассадкин сравнял счёт. После перерыва хозяева дважды поразили ворота жодинцев после ударов Валерия Жуковского на 70-й минуте (с пенальти) и Зорана Марушича на 90-й минуте.
До встречи с «Торпедо» гродненская команда проиграла два матча подряд, а жодинцы не уступали в шести турах кряду.
Ранее у двух игроков «Торпедо», вратаря Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, был диагностирован коронавирус. Под подозрением также находились ещё два футболиста основного состава: защитник Максим Бордачёв и хавбек Андрей Хачатурян. Все эти футболисты участия в матче с «Неманом» не принимали.
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