Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо-БелАЗ» уступил «Неману». Четыре игрока жодинцев не играли из-за коронавируса

«Торпедо-БелАЗ» уступил «Неману». Четыре игрока жодинцев не играли из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Гродненский «Неман», занимающий 11-е место в таблице чемпионата Беларуси, в матче 10-го тура обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ», располагающееся на втором месте. Матч на стадионе «Неман» в Гродно завершился со счетом 3:1.

В первом тайме соперники обменялись голами — на 10-й минуте Дмитрий Юсов вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Глеб Рассадкин сравнял счёт. После перерыва хозяева дважды поразили ворота жодинцев после ударов Валерия Жуковского на 70-й минуте (с пенальти) и Зорана Марушича на 90-й минуте.

До встречи с «Торпедо» гродненская команда проиграла два матча подряд, а жодинцы не уступали в шести турах кряду.

Ранее у двух игроков «Торпедо», вратаря Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, был диагностирован коронавирус. Под подозрением также находились ещё два футболиста основного состава: защитник Максим Бордачёв и хавбек Андрей Хачатурян. Все эти футболисты участия в матче с «Неманом» не принимали.

У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» коронавирус. Сегодня у команды матч в чемпионате Беларуси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020