Кикнадзе: Сёмин даёт результат? Давайте не будем смотреть на второе место «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об особенностях работы главного тренера команды Юрия Сёмина, который покинет свой пост в конце месяца.



«Юрий Палыч – консерватор. Это и плюс, и минус. Эта оживлённая полемика без нашего участия уже долгое время воспринимается как вражда, конкуренция, но с моей стороны точно ничего этого нет. Сёмин — консерватор в том плане, что ему удобнее работать с теми игроками, которых он давно знает, которым доверяет. Возможно, это одна из тех причин, почему мы концовку прошлого сезона отыграли в неудачном формате. У нас было 11 игр во всех турнирах, из них только одна победа, и то тяжёлая над «Тамбовом». При этом в итоговых матчах Лиги чемпионов эта была не та игра, которую хотелось бы видеть.



«Атлетико» и «Ювентус»? У меня больше вопросов по домашнему «Байеру», в котором всё решалось. И тут вопрос, какие задачи ставить и куда идти. При том бюджете, который мы имеем, абсолютно очевидно, что мы обязаны бороться за место в тройке минимум. В Лиге чемпионов обязательно надо бороться. При этом тоже надо учесть, что нельзя смотреть только на сегодняшний момент. Почему мы принимаем четырёхлетнюю стратегию? 20 процентов бюджета – это еврокубки. Но ведь их формат к 2024 году поменяется: произойдёт серьёзное смещение в сторону богатых клубов. Либо мы вскочим на платформу уходящего поезда и зацепимся за европейский бюджет, либо нам суждено всю жизнь плясать в Лиге Европы или в новой Лиге конфедераций, которая планирует стартовать в следующем году.



Я не готов оценивать тренерскую составляющую работы Юрия Палыча. Есть результат? Прошу прощения, но давайте не будем смотреть на место, которое мы сейчас занимаем. Давайте вспомним, где мы были в концовке первой части чемпионата. У нас был кризис. 11 человек получили мышечные бесконтактные травмы. Некоторые из них неоднократно. Это свидетельство нагрузок. И тренер это признаёт. У нас была разработана целая программа, как в дальнейшем избежать такой ситуации. Считаю, что это вопросы к главному тренеру. По состоянию на сегодня могу сказать, что нынешнее второе место никаких гарантий не даёт. Ни Юрию Палычу Сёмину, ни Марко Николичу. Это то место, которое мы занимаем после 22 туров. Если будет зафиксировано РФС и РПЛ, что мы заканчиваем, задача будет выполнена, в обратном случае задача остаётся: мы будем биться за право играть в Лиге чемпионов. Для нас это принципиально важно.



Я бы хотел играть в атакующий футбол, хотел, чтобы у нас было стратегическое видение идеологии клуба – не тренера. Клуб должен понимать, в какой футбол он хочет играть. И чтобы мы в дальнейшем подбирали тренера (потому что изменения, конечно же, будут), исходя из той идеологии, которой придерживается клуб. На это нацелены наши ближайшие планы», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

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