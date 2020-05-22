Гендиректор «Локомотива»: для Сёмина двери открыты — это его клуб

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на критику за решение клуба расстаться с главным тренером Юрием Сёминым.



«Мы некрасиво расстались с Сёминым? Во-первых, пока не расстались: последний день работы Юрия Палыча – 31 мая. Во-вторых, по известным ограничениям (ему больше 65 лет) мы не можем планировать какие-то массовые мероприятия. В-третьих, та история, которая вызвала негодование многих болельщиков – про должность почётного тренера, мол, это издевательство над человеком. Я категорически не принимаю такую позицию. Юрий Палыч сделал больше для «Локо», чем кто бы то ни было, — это факт. Второе – мы считаем, что большой вклад в создание клуба внёс Валерий Филатов. Поэтому мы обсуждали, что почётный главный тренер – это Сёмин, а почётный президент – Филатов. Они вдвоём эту команду создавали, нам показалось это красивой историей. Третий момент. Когда идёт чемпионат и есть болельщики на трибунах, можно что-то придумать. Но в ситуации, которая сложилась сейчас, – нет. Четвёртое. Чтобы что-то придумать, нам нужно согласие с Юрием Палычем. Пока мы его не получили. Для Сёмина двери открыты – это его клуб. Мы готовы придумать различные варианты сотрудничества. Но понимая, что клубу для того, чтобы держать в кругу европейскийх, нужны серьёзные изменения.



Откуда взялся весь ураган, который бушует? Начиная с Нового года было пять сообщений со стороны клуба. Первое где-то в феврале было о том, что с Юрием Палычем у нас разный взгляд на развитие клуба и разное понимание его развития. Второе – сообщение о том, что совету директоров я буду предлагать несколько кандидатур, в том числе кандидатуру Сёмина. И вплоть до решения совета директоров это всё месседжи, которые мы отправляли аудитории. Дальше всё разворачивалось силами, которые близки, которые любят, волнуются и сопереживают (Сёмину). Достаточно часто суждения, которые позволяют себе отдельные граждане, выходят за рамки дозволительного и приемлемого. А когда совет директоров принял решение, то было ещё три месседжа – заявление клуба и два интервью представителя совета директоров», — сказал Кикнадзе в эфире канала «Россия 24».

Тренерский штаб Сёмина почти полностью остался в «Локомотиве» и будет работать с Николичем