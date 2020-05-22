«В надёжных руках». Александр Кержаков опубликовал фото с котятами
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с двумя новорождёнными котятами.
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».
Подписчики Александра прокомментировали снимок.
«Дети на вас похожи».
«Это самое милое фото сегодня в ленте».
«Лапульки в надёжных руках».
37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Большую часть своей карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). В 2010 году был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.
«От этой «псевдосвятости» блевать тянет». Бывшая жена Кержакова ответила подписчикам
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