Булыкин поддержал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поддержал решение генерального директора клуба Василия Кикнадзе дать интервью.



«Кикнадзе сделал правильно. Хорошо, когда люди общаются и говорят, объясняют свои решения. Это здорово, что Василий Александрович решил выступить, учитывая, какое большое количество вопросов было к «Локомотиву». Поможет ли это навести мосты с болельщиками? Всё было сделано правильно, а дальше будет видно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Полное интервью с Кикнадзе



Ранее болельщики «Локомотива» подвергли Кикнадзе критике за решение клуба расстаться с главным тренером команды Юрием Сёминым. Специалист покинет стан «железнодорожников» в конце мая, когда истечёт его контракт. Его преемником станет серб Марко Николич.

«Нас рассудит игра, поле и мяч». Кикнадзе — об отношениях с болельщиками «Локомотива»