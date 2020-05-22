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Булыкин поддержал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Булыкин поддержал гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поддержал решение генерального директора клуба Василия Кикнадзе дать интервью.

«Кикнадзе сделал правильно. Хорошо, когда люди общаются и говорят, объясняют свои решения. Это здорово, что Василий Александрович решил выступить, учитывая, какое большое количество вопросов было к «Локомотиву». Поможет ли это навести мосты с болельщиками? Всё было сделано правильно, а дальше будет видно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Кикнадзе

Ранее болельщики «Локомотива» подвергли Кикнадзе критике за решение клуба расстаться с главным тренером команды Юрием Сёминым. Специалист покинет стан «железнодорожников» в конце мая, когда истечёт его контракт. Его преемником станет серб Марко Николич.

«Нас рассудит игра, поле и мяч». Кикнадзе — об отношениях с болельщиками «Локомотива»
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