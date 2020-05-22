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«Криштиану бы за мной самолёт прислал». Махмудов вспомнил, как удивил Хави штрафным ударом

«Криштиану бы за мной самолёт прислал». Махмудов вспомнил, как удивил Хави штрафным ударом
Футбол 0

Бывший игрок московского «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за «Нефтчи», вспомнил, как экс-капитана «Барселоны» Хави штрафным ударом. Это произошло в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Барселона» в 2012 году.

«Я ударил в перерыве матча с «Барселоной». Хави увидел это, и он был в шоке. Я сам был в шоке от этого удара. Криштиану бы за мной самолёт прислал, чтобы я его научил бить так со штрафного. Это был сумасшедший удар. А потом я ещё был в шоке с того, что Хави на меня смотрит и показывает мне большой палец. Типа «Молодец!» Мне потом говорили, что Хави потом на меня ещё смотрел. Это эпический момент был!» — сказал Махмудов в интервью каналу «Ибракадабра» в YouTube.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
20 ноября 2012, вторник. 21:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Алвес – 16'   0:2 Месси – 27'   0:3 Месси – 39'
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