«Криштиану бы за мной самолёт прислал». Махмудов вспомнил, как удивил Хави штрафным ударом

Бывший игрок московского «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за «Нефтчи», вспомнил, как экс-капитана «Барселоны» Хави штрафным ударом. Это произошло в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Барселона» в 2012 году.

«Я ударил в перерыве матча с «Барселоной». Хави увидел это, и он был в шоке. Я сам был в шоке от этого удара. Криштиану бы за мной самолёт прислал, чтобы я его научил бить так со штрафного. Это был сумасшедший удар. А потом я ещё был в шоке с того, что Хави на меня смотрит и показывает мне большой палец. Типа «Молодец!» Мне потом говорили, что Хави потом на меня ещё смотрел. Это эпический момент был!» — сказал Махмудов в интервью каналу «Ибракадабра» в YouTube.