Ари рассказал, в каком формате «Краснодар» возвращается к тренировкам

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о возобновлении тренировок после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.
«Потихоньку возвращаемся к тренировкам. Тренеры разделили игроков по двое, каждый из которых тренируется на своей половине поля. Мы прошли тесты — все в полном порядке. В масках больше ходят в Москве, потому что живёт много людей и это туристический центр. Столица пострадала намного сильнее», — сказал Ари в прямом эфире в «Инстаграме».
Напомним, ранее в «Краснодаре» заявили, что команда не проводит групповых тренировок. При этом тренер команды Мурад Мусаев заявлял, что у футболистов «Краснодара» есть возможность поддерживать форму на базе клуба.
«Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 22 мая 2020
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