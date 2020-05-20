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Магомед-Шапи Сулейманов: «Спартак» меня не интересует. Хочу играть только в «Краснодаре»

Магомед-Шапи Сулейманов: «Спартак» меня не интересует. Хочу играть только в «Краснодаре»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опроверг информацию, что он может перейти в московский «Спартак».

«Спартак» меня не интересует. Это вы придумали. Хочу играть только в «Краснодаре», — сказал Сулейманов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

20-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), стал автором четырёх забитых мячей и четырёх результативных передач, получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2022 года.

«Краснодар», в 22 матчах набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.

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