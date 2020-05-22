Капелло: Мартинесу будет сложно забрать у Суареса место в стартовом составе «Барселоны»
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу не стоит спешить с переходом в каталонскую «Барселону».
«Лаутаро — очень хороший футболист. У него есть всё необходимое — много качества, скорость и отличный удар. Но в «Барселоне» ему будет сложно забрать у Луиса Суареса место в стартовом составе. Мне кажется, лучше быть в основе «Интера», чем сидеть на скамейке в «Барселоне», — приводит слова Капелло Goal со ссылкой на El Larguero.
Ранее сообщалось, что «Барселона» пообещала Мартинесу место в стартовом составе. Предполагается, что либо сине-гранатовые будут играть с двумя центральными нападающими, либо Суарес будет оставаться на скамейке запасных.
Экс-игрок «Барселоны» Суарес: хочу дать Мартинесу совет — оставайся в «Интере»
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