Суарес: хочу дать Мартинесу совет – оставайся в «Интере»

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ситуацию с возможным переходом в каталонский клуб аргентинского игрока «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Если бы я был на месте Лаутаро Мартинеса, я бы не менял команду. Принятие решения о том, остаться ему или нет, очень сложное, хотя, если бы ему позвонил лично Месси, тогда было бы легко подумать об этом. Тем не менее, мы говорим о парне, который ещё очень молод, и у него впереди есть очень много времени. Я хочу дать Лаутаро совет — оставайся в «Интере», — приводит слова Суареса Goal.
В нынешнем сезоне Мартинес записал в актив 16 голов и четыре результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Мартинеса с миланским «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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