Видаль ответил на высказывание Кьеллини о его пристрастии к алкоголю
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал слова своего бывшего партнёра по «Ювентуса» Джоржо Кьеллини, который в своей книге упомянул о пристрастии чилийца к алкоголю.
«Я бы не позволил себе говорить о личных вещах. Он вытащил на свет очень интимное, и это сложно. Но потом он позвонил мне и всё объяснил. Он говорил ещё много другого, а СМИ сосредоточились только на этом. Кроме того, я никогда себе не позволял терять концентрацию и делал только то, что дозволялось. Если мне нужно пойти в магазин или съесть с друзьями асадо, я это сделаю. Если мне нужно сконцентрироваться, я это сделаю. А если мне хочется повеселиться, я сделаю и это, если не позволяю себе лишнего», — приводит слова Видаля AS.
Кьеллини: алкоголь был слабостью Видаля. Иногда он пил больше, чем следовало бы
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