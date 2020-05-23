Анчелотти: победа в Лиге чемпионов – навязчивая идея для «Реала»
Бывший тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих эмоциях о работы в мадридском клубе.
«Думаю, если ты тренер, то просто обязан хоть один день в жизни потренировать «Реал». Я провёл там 2 года и это был незабываемый опыт. Думаю, «Реал» — лучший клуб мира.
Когда я пришёл, у клуба были определённые проблемы. Они не могли выиграть Лигу чемпионов на протяжении 12 лет, и это было как навязчивая идея, потому что «Реал» привык выигрывать Лигу чемпионов. Но мне посчастливилось, и мы выиграли этот трофей в первый же год работы», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.
Под руководством Анчелотти помимо Лиги чемпионов «Реал» выиграл Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, а также победил на клубном чемпионате мира.
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