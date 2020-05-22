Анчелотти: Зидан изменил моё представление о футболе
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о работе с Зинедином Зиданом в туринском «Ювентусе», когда француз был футболистом.
«С Зиданом я попытался изменить своё представление о системе. Он был первым игроком, который дал мне возможность поменять схему и играть по-другому.
Сначала мы использовали 3-4-1-2, где Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги располагались впереди, а Зинедин — немного позади. Затем мы перешли на четырёх защитников, но в атаке всё осталось по-прежнему.
Зидан изменил моё представление о футболе. До «Ювентуса» я был сосредоточен на схеме 4-4-2, но после него это изменилось. Я хотел поставить Зинедина на лучшую позицию, чтобы ему было более комфортно», — цитирует Анчелотти Sky Sports.
Зидан: желание завоёвывать титулы — в ДНК «Реала»
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