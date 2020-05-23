Анчелотти об Италии: сложно изменить культуру страны, где ещё есть насилие и нападения
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сравнил АПЛ и Серию A.
«Определённо, работать в АПЛ приятнее. Болельщики не оказывают такое давление. В Англии лучше атмосфера.
Я вернулся в Италию после девяти лет. Там не сильно всё изменилось, давление то же самое. Много насилия от болельщиков. Итальянский футбол пытается измениться, но сложно изменить культуру страны, где, к сожалению, всё ещё существует насилие и нападения. Здесь, в Англии, люди на стадионах, я говорю только о стадионах, более уважительны», — приводит слова Анчелотти AS.
На данный момент «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков.
В Италии Анчелотти возглавлял «Реджану», «Парому», «Ювентус», «Милан» и «Наполи».
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