Анчелотти об Италии: сложно изменить культуру страны, где ещё есть насилие и нападения

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сравнил АПЛ и Серию A.

«Определённо, работать в АПЛ приятнее. Болельщики не оказывают такое давление. В Англии лучше атмосфера.

Я вернулся в Италию после девяти лет. Там не сильно всё изменилось, давление то же самое. Много насилия от болельщиков. Итальянский футбол пытается измениться, но сложно изменить культуру страны, где, к сожалению, всё ещё существует насилие и нападения. Здесь, в Англии, люди на стадионах, я говорю только о стадионах, более уважительны», — приводит слова Анчелотти AS.

На данный момент «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков.

В Италии Анчелотти возглавлял «Реджану», «Парому», «Ювентус», «Милан» и «Наполи».