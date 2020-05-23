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«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Бавария» — «Айнтрахт»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 23 мая в 19:30

«Бавария» — «Айнтрахт»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 23 мая в 19:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 23 мая, состоится матч «Бавария» — «Айнтрахт». Встреча 27-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче после возобновления сезона в чемпионате Германии мюнхенская «Бавария» на выезде со счётом 2:0 обыграла бердинский «Унион», а франкфуртский «Айнтрахт» дома проиграл мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3).

Мюнхенская «Бавария» набрала 58 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Франкфуртский «Айнтрахт» (28) — на 13-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (54) и одноимённый клуб из Мёнхенгладбаха (52).

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