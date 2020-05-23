«Барселона» и «Манчестер Сити» близки к обмену защитниками

Каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» близки к громкому обмену защитниками. Как сообщает Mundo Deportivo, ближайшим летом в Англию переберётся Нелсон Семеду, тогда как состав «блауграны» пополнит Жоау Канселу.



Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Ювентусом» об обмене Семеду на Маттиа Де Шильо и Миралема Пьянича. По всей видимости, сделка с итальянским клубом отменяется — Нелсон хочет перебраться именно в «Сити».



Вероятность обмена Семеду на Канселу повышается с учётом того, что агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш. Если об уходе Семеду из «Барселоны» сообщается давно, то слухов о том, что Канселу покинет «Сити», было не так много. Теперь же Mundo Deportivo сообщает, что наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу не устраивает игра португальского футболиста.