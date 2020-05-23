«Барселона» и «Манчестер Сити» близки к обмену защитниками

Каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» близки к громкому обмену защитниками. Как сообщает Mundo Deportivo, ближайшим летом в Англию переберётся Нелсон Семеду, тогда как состав «блауграны» пополнит Жоау Канселу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Ювентусом» об обмене Семеду на Маттиа Де Шильо и Миралема Пьянича. По всей видимости, сделка с итальянским клубом отменяется — Нелсон хочет перебраться именно в «Сити».
Вероятность обмена Семеду на Канселу повышается с учётом того, что агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш. Если об уходе Семеду из «Барселоны» сообщается давно, то слухов о том, что Канселу покинет «Сити», было не так много. Теперь же Mundo Deportivo сообщает, что наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу не устраивает игра португальского футболиста.
- 23 мая 2020
-
12:35
-
12:29
-
12:02
-
11:54
-
11:22
-
11:04
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
10:13
-
09:49
-
09:32
-
09:24
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:01
-
07:41
-
07:02
-
06:32
-
06:05
-
05:42
-
04:52
-
04:21
-
03:40
-
02:54
-
02:32
-
01:59
-
01:45
-
01:33
-
01:00
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:25