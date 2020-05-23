Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» и «Манчестер Сити» близки к обмену защитниками

«Барселона» и «Манчестер Сити» близки к обмену защитниками
Футбол / Англия 0

Каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» близки к громкому обмену защитниками. Как сообщает Mundo Deportivo, ближайшим летом в Англию переберётся Нелсон Семеду, тогда как состав «блауграны» пополнит Жоау Канселу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Ювентусом» об обмене Семеду на Маттиа Де Шильо и Миралема Пьянича. По всей видимости, сделка с итальянским клубом отменяется — Нелсон хочет перебраться именно в «Сити».

Вероятность обмена Семеду на Канселу повышается с учётом того, что агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш. Если об уходе Семеду из «Барселоны» сообщается давно, то слухов о том, что Канселу покинет «Сити», было не так много. Теперь же Mundo Deportivo сообщает, что наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу не устраивает игра португальского футболиста.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020