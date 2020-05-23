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Рангник рассчитывает, что в его штаб в «Милане» войдут Брайда и Бонера

Рангник рассчитывает, что в его штаб в «Милане» войдут Брайда и Бонера
Футбол / Италия 0

Немецкий специалист Ральф Рангник определился с членами технического штаба, которых хотел бы видеть в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Рангник всё же будет совмещать должности технического директора и главного тренера итальянской команды. 61-летний немецкий специалист рассчитывает, что его помощниками в «Милане» станут Арьедо Брайда и бывший защитник итальянской команды Даниэле Бонера. Отмечается, что Рангник планирует сформировать штаб из восьми человек.

Брайда был спортивным директором «Милана» с 1986 по 2013 год, а потом работал в «Барселоне». Бонера завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Сейчас 38-летний экс-футболист работает в тренерском штабе Стефано Пиоли.

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