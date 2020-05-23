Рангник рассчитывает, что в его штаб в «Милане» войдут Брайда и Бонера
Немецкий специалист Ральф Рангник определился с членами технического штаба, которых хотел бы видеть в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Рангник всё же будет совмещать должности технического директора и главного тренера итальянской команды. 61-летний немецкий специалист рассчитывает, что его помощниками в «Милане» станут Арьедо Брайда и бывший защитник итальянской команды Даниэле Бонера. Отмечается, что Рангник планирует сформировать штаб из восьми человек.
Брайда был спортивным директором «Милана» с 1986 по 2013 год, а потом работал в «Барселоне». Бонера завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Сейчас 38-летний экс-футболист работает в тренерском штабе Стефано Пиоли.
«Милан» хочет арендовать Йовича у «Реала» на два года
- 23 мая 2020
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
12:42
-
12:35
-
12:29
-
12:02
-
11:54
-
11:22
-
11:04
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
10:13
-
09:49
-
09:32
-
09:24
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:01
-
07:41
-
07:02
-
06:32
-
06:05
-
05:42
-
04:52
-
04:21
-
03:40
-
02:54
-
02:32
-
01:59
Партнерский контент