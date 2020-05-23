Лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович попрощался с клубом

Сербский нападающий Джордже Деспотович, по всей видимости, завершил выступления за «Оренбург». 28-летний форвард попрощался с российской командой на своей странице в «Инстаграме».



«Спасибо «Оренбургу» за всё! Ты будешь всегда в моём сердце», — написал игрок, который в настоящее время находится в Сербии.

Фото доступно в «инстаграме» Джордже Деспотовича.

Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей — это лучший результат в команде.



До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. Вместе с «Астаной» — дважды чемпион Казахстана, в составе «Кайрата» — обладатель национального Кубка Казахстана.