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Деспотович, попрощавшийся с «Оренбургом», близок к переходу в «Трабзонспор»

Деспотович, попрощавшийся с «Оренбургом», близок к переходу в «Трабзонспор»
Футбол / РПЛ 0

Сербский нападающий Джордже Деспотович, чей действующий контракт с «Оренбургом» истекает этим летом, может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fotomac. Ранее игрок попрощался с российской командой.

Футболист также намекнул на возможное подписание соглашения с турецким клубом, разместив на своей странице в "Инстаграме" ряд соответствующих публикаций турецких газет.

Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей — это лучший результат в команде.

До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. Вместе с «Астаной» — дважды чемпион Казахстана, с «Кайратом» — обладатель национального Кубка Казахстана.

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