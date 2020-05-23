«Ударился бы в науку». Булыкин рассказал, чем занялся бы вместо футбола

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чем хотел бы заняться вместо футбола.

«Мы с друзьями ждём, когда откроются «Сандуны», чтобы туда сходить. И в футбол все рвутся поиграть, а также зайти в ресторан: хорошо поесть, выпить вместе. Вот о чём мечтается на карантине. А если не футбол, то, наверное, ударился бы в науку. Не могу сказать, какая мне ближе, но, думаю, у меня получилось бы преподавать», — сказал Булыкин в программе «Звезда на самоизоляции» на канале «Фестиваль Спортивная Волна» на YouTube.

Булыкин начинал карьеру игрока в «Локомотиве» в 1995 году. В 2001-м перешёл в «Динамо». С 2007 по 2013 год в Европе защищал цвета «Байера», «Андерлехта», «Фортуны», «АДО Ден Хааг», «Аякса» и «Твенте». Последним клубом Дмитрия стала «Волга», которую он покинул в 2014 году. В 2017-м назначен советником президента «Локомотива».