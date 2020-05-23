Булыкин: навсегда запомнил фразу Даши Букиной: «Сделай мне хет-трик»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об увлечении большим теннисом и вспомнил про опыт телесъёмок — футболист снялся в одном из эпизодов юмористического сериала «Счастливы вместе».

«Ещё когда играл в футбол, увлекался теннисом. А теперь, закончив карьеру, начал больше этому уделять внимания. Играл два-три раза в неделю, вышел на хороший уровень. На карантине же играю в покер онлайн. Иногда в нарды, очень редко — в карты.

Снимался в сериале «Счастливы вместе». Не знаю, кто писал речь. Но фразу Даши Букиной «покажи мне свой дриблинг, сделай мне хет-трик» запомнил навсегда", — рассказал Дмитрий Булыкин в передаче «Звезда на самоизоляции» на YouTube-канале «Фестиваль Спортивная Волна».