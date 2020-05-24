Джейдон Санчо может пропустить матч с «Баварией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр заявил, что полузащитник Джейдон Санчо может пропустить матч 28-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией», который состоится во вторник, 26 мая.

«Он тренируется с командой только 10 дней. Это немного. Не могу сказать точно, сыграет ли он во вторник», — приводит слова Фавра Goal.com.

Санчо защищает цвета «Боруссии» с 2017 года, а ранее выступал на молодёжном уровне за «Манчестер Сити» и «Уотфорд». В нынешнем сезоне 20-летний английский хавбек принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач.

В матче 27-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» Санчо установил рекорд «Боруссии» по результативным передачам за сезон.