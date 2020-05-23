Экс-игрок ЦСКА Хонда отказался от зарплаты и предложил «Ботафого» денежную помощь

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда попросил бразильский клуб не платить ему зарплату, пока в стране не нормализуется ситуация с коронавирусом.
«Хонда — особенный человек. Он не только помогает многим людям, но и с марта отказался получать свою зарплату. Он с беспокойством следит за проблемами Бразилии и всего мира. По его словам, сейчас он не будет чувствовать себя хорошо, получая деньги. Он даже предложил помочь клубу финансами в случае необходимости. Он принадлежит к другой культуре", — приводит La Gazzetta dello Sport слова члена совета директоров «Ботафого» Карлоса Аугусто Монтенегро.
Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.
- 23 мая 2020
-
01:45
-
01:33
-
01:00
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:13
-
00:04
- 22 мая 2020
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:33
-
21:22
-
20:56
-
20:52
-
20:33
-
20:26
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:45
-
19:20
-
19:17
-
19:02
-
18:56