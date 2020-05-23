Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок ЦСКА Хонда отказался от зарплаты и предложил «Ботафого» денежную помощь

Экс-игрок ЦСКА Хонда отказался от зарплаты и предложил «Ботафого» денежную помощь
Футбол / Прочие турниры 0

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда попросил бразильский клуб не платить ему зарплату, пока в стране не нормализуется ситуация с коронавирусом.

«Хонда — особенный человек. Он не только помогает многим людям, но и с марта отказался получать свою зарплату. Он с беспокойством следит за проблемами Бразилии и всего мира. По его словам, сейчас он не будет чувствовать себя хорошо, получая деньги. Он даже предложил помочь клубу финансами в случае необходимости. Он принадлежит к другой культуре", — приводит La Gazzetta dello Sport слова члена совета директоров «Ботафого» Карлоса Аугусто Монтенегро.

Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.

Экс-полузащитник ЦСКА Хонда поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020