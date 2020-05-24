«Барселона» хочет продать Усмана Дембеле за € 42 млн. Им интересуется «ПСЖ»
«Барселона» хочет расстаться с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает Sport.es.
По данным источника, каталонский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов отпустить форварда, который зарабатывает € 12 млн в год, за € 42 млн. Сообщается, что в трансфере заинтересован спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, а несколько итальянских клубов готовы арендовать футболиста.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний француз принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.
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