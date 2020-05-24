«Пусть порадуются хлопцы». Милевский прокомментировал поражение в финале Кубка Беларуси

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский прокомментировал проигрыш в финале Кубка Беларуси с БАТЭ (0:1).
«Если вы видели, после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьёзная заруба сегодня, были травмы.
Не считаю, что это правильно — играть чемпионат и Кубок в режиме «через два дня на третий», «через три дня на четвёртый». Можно было провести кубковую встречу, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более что у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят», — цитирует Милевского «Прессбол».
В финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ со счётом 1:0 обыграл брестское «Динамо». Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0, и встреча перешла в дополнительное время. За несколько секунд до окончания матча единственный гол забил Захар Волков.
БАТЭ в четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка Беларуси, установив новый национальный рекорд. По три раза почётный трофей выигрывали «Шахтёр» (Солигорск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) и «Белшина» (Бобруйск).
- 24 мая 2020
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