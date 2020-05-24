«Узнали красавца-блондина?» «Ростов» показал новый имидж Матиаса Норманна
Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сменил имидж, перекрасившись из брюнета в блондина.
«Узнали красавца-блондина? Новый образ Матиаса Норманна», — говорится в официальном «твиттере» ростовского клуба.
Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2019 года из «Брайтон энд хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
«Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает 4-е место турнирной таблице РПЛ.
Матиас Норманн: если позовёт «Манчестер Юнайтед», останусь в «Ростове»
- 24 мая 2020
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