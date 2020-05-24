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«Узнали красавца-блондина?» «Ростов» показал новый имидж Матиаса Норманна

«Узнали красавца-блондина?» «Ростов» показал новый имидж Матиаса Норманна
Футбол / РПЛ 0

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сменил имидж, перекрасившись из брюнета в блондина.

«Узнали красавца-блондина? Новый образ Матиаса Норманна», — говорится в официальном «твиттере» ростовского клуба.

Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2019 года из «Брайтон энд хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

«Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает 4-е место турнирной таблице РПЛ.

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