Министр спорта Италии: работаем над возобновлением Серии А 13 или 20 июня
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что сезон в Серии А планируется возобновить 13 или 20 июня. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Получили медицинский протокол для возобновления сезона. Он очень похож на тот, который согласован для тренировок. В четверг решим, сможем ли возобновить сезон и когда это сделать.
В Германии бесплатно показывают онлайн лучшие моменты матчей и забитые мячи. Нам нужно внедрить что-то подобное в Италии, чтобы избежать скопления фанатов в барах", — приводит слова Спадафоры Football Italia со ссылкой на Rai TG3.
Лидером чемпионата Италии является «Ювентус», в 26 турах набравший 63 очка. В первую тройку входят «Лацио» (62) и «Интер» (54).
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