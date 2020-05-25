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«Майнц» — Клоппу: ты можешь уже забрать Вернера?

«Майнц» — Клоппу: ты можешь уже забрать Вернера?
Футбол / Германия 0

Пресс-служба «Майнца» в шутку предложила главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу поскорее приобрести нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. В нынешнем сезоне форвард сделал два хет-трика в матчах с «Майнцем».

«Клопп, ты можешь уже забрать его?» — говорится в «твиттере» пресс-службы «Майнца», которая ретвитнула сообщение комментатора Криса Шарплса о том, что клуб должен ненавидеть Вернера.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» является одним из претендентов на форварда.

Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» из «Штутгарта» в 2014 году. Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Германии (26 — в основном составе), в которых стал автором 24 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2023 года.

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