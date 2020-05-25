Руководство компании OMV не нашло нарушений в контракте с «Зенитом» на € 25 млн

Руководство австрийской нефтегазовой компании OMV провело проверку финансовых сделок компании, сообщает Reuters.

Ранее одно из австрийских изданий обвинило компанию в том, что 5-летнее спонсорское соглашение OMV с питерским «Зенитом» на общую сумму в € 25 млн лишь помогает российскому клубу обходить правила финансового фэйр-плэй. Однако в ходе проведённого расследования самим руководством компании нарушений в сделке обнаружено не было.

«Спонсорский контракт с «Зенитом» исполняется абсолютно корректно», — сказано в официальном заявлении OMV.

Напомним, австрийская нефтегазовая компания OMV и «Зенит» объявили о партнёрстве в сентябре 2018 года. Соглашение было подписано к 50-летнему юбилею футбольной школы сине-бело-голубых и рассчитано на пять лет. По соглашению сторон компания OMV получила право на размещение логотипа на игровой и тренировочной форме молодёжной команды «Зенита».