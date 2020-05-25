Павлюченко – о коронавирусе: русский народ сначала думает, что это всё фигня и пронесёт

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поддержал заразившегося коронавирусом нападающего «Урала» Павла Погребняка.

«Полностью согласен с Павлом Погребняком насчет слов о том, что, кто не верит в коронавирус, тот дурачок. Это серьёзная ситуация, к этому надо строго относиться. Не надо устраивать какие-то вечеринки, празднования, у нас до сих пор собираются толпами, встречаются, что-то празднуют и отмечают. У нас просто русский народ сначала думает, что это всё фигня и пронесёт, а потом, когда смерть кого-то забирает, то уже по-другому думают. Поэтому нужно делать всё, чтобы обойти все риски. Павлу и его семье я желаю быстрого выздоровления, чтобы у них в легкой форме всё прошло, а Паше — скорейшего возвращения на поле. Он долго без футбола не может», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.