Лондонский «Арсенал» работает над трансфером Филиппе Коутиньо
Лондонский «Арсенал» предстоящим летом хочет приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо. На трансфере настаивает главный тренер «канониров» Микель Артета, сообщает Le10sport.com.
Сезон-2019/2020 Коутиньо проводит на правах аренды в «Баварии». Ранее действующие чемпионы немецкой Бундеслиги отказались от возможности выкупить бразильца за € 120 млн. При этом мюнхенский клуб хочет сохранить игрока.
«Арсенал» уже связался с агентом Филиппе, чтобы в ближайшее время начать переговоры о контракте. В услугах 27-летнего хавбека заинтересован также лондонский «Челси».
В нынешней кампании Коутиньо записал в свой актив 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Коутиньо склоняется к продолжению карьеры в «Челси»
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