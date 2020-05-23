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Коутиньо склоняется к продолжению карьеры в «Челси»

Коутиньо склоняется к продолжению карьеры в «Челси»
Футбол / Германия 0

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо планирует продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает El Mundo, 27-летний футболист склоняется к варианту аренды в «Челси».

В этом сезоне Коутиньо выступает на правах аренды за «Баварию». В составе мюнхенцев провёл 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Сообщалось, что в услугах Филиппе заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал» и «Ньюкасл». В то же время «Бавария» отказалась выкупить футболиста за € 120 млн.

Напомним, сезон английской Премьер-лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент паузы «Челси» находился на четвёртой строчке в турнирной таблице соревнований.

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