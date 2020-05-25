«Растяжка почти, как у ван Дамма». Евсеев показал фото после тренировки «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фотографию после тренировки в Аше (Челябинская область), где его команда готовится к возобновлению нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Растяжка почти, как у ван Дамма. Помощники сняли шляпы. Ещё одна тренировка позади», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 встречах команда Евсеева одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Рестарт сезона-2019/2020 в Премьер-Лиге запланирован на 21 июня.

Напомним, ранее Евсеев приготовил своим игрокам пиццу, а также показал, как выглядит его рабочее место на сборе «Уфы».