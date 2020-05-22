«Кому не понравится, поработаем индивидуально». Евсеев приготовил игрокам «Уфы» пиццу

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поучаствовал в приготовлении пиццы для футболистов своей команды.

«Сегодня у ребят пицца на обед. Повара наши, как всегда, на высоте. Готовят замечательно. Не устоял и решил помочь. Люблю готовить. А для команды в пятницу вечером — сам Бог велел. Надо только игрокам не забыть сказать: с теми, кому не понравится, завтра ещё индивидуально после тренировки поработаем», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Евсеев рассказал, как проходят тренировки команды после длительной паузы из-за пандемии коронавируса. По его словам, до 28 мая команда будет чётко придерживаться написанного плана — утром бег, вечером — работа с мячами. Ежедневно команда проводит по две тренировки.