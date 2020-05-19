Вадим Евсеев — о сборе «Уфы»: есть хорошое поле, баня, красивая церковь. Попали в сказку

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» рассказал о сборе в городе Аша (Челябинская область), где его команда будет тренироваться до 4 июня.
«Местная команда играет в турнире КФК, но у неё такие условия для тренировок, что это просто впечатляет!
В Аше живёт 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: хорошее травяное поле с трибуной, искусственное поле с подогревом и тоже с трибуной, крытое поле для мини-футбола, тренажёрный зал, баня, гостиница, наконец. Где мы и будем жить.
Условия великолепные. Зелёная обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалёку. Впечатлён, попали в сказку. Да ещё и с погодой повезло.
Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведём тестирование ребят, посмотрим, в каком они состоянии, и будем двигаться вперёд. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно», — написал Евсеев.
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
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