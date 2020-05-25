Жена Погребняка: сегодня пятый день болезни — никто не звонил, не приезжал!

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала, как у её семьи протекает болезнь после заражения коронавирусом.



«Сегодня пятый день болезни! Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить – к детям врач приедет?! Сказали – вам позвонят.



У мужа высокая температура, кашель. У меня симптомы появились на третьи сутки. Пропало обоняние, жуткая слабость, горло. Старший сын – температура 37,5, кашель. Сделали КТ – пневмония, начальная стадия. Средний – температура за 38, рвота. Младший – температура 37,3, слабость, рвота. Мамы – температура, сильная слабость, кашель (у них хуже всего). У всех COVID-19 положительный», — написала Мария.