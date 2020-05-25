Быстров — об уходе Сёмина из «Локо»: поражают совершенно левые отмазки руководства клуба

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым. Специалист покинет свой пост по окончании мая.

«Это решение руководства. Больше меня поражают совершенно левые отмазки. При Юрии Павловиче прогрессировали многие молодые футболисты. Если клуб принимает решение идти другим путем, то нужно говорить об этом в открытую. А у нас начинают что-то придумывать, чтобы потом не больно было падать. Такая ситуация происходит не впервые.

Зачастую футбольные боссы считают, что в футболе они разбираются лучше любого тренера. Как дальше пойдёт — время покажет. На мой взгляд, если меняешь тренера, то для того, чтобы добиться чего-то большего, чтобы команда стала лучше. Здесь же руководители «Локомотива» уже сомневаются в том, что займут по итогам сезона второе место.

Думаю, что Марко Николич не удержит второе место. Если генеральный директор клуба заявляет, что будет всех игроков распродавать, то как он может занять второе место? Да и кто такой Николич? Честно говоря, не знаю этого тренера — никогда не следил за ним. Поэтому не могу обсуждать его перспективы. Может, у него и получится. Правда, чемпионат России не такой простой, удержать второе место «Локомотиву» будет тяжело», — цитирует Быстрова «Спорт уик-энд».