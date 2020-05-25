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Бывший клуб Слуцкого стал единственным в Чемпионшипе с заражёнными коронавирусом

Бывший клуб Слуцкого стал единственным в Чемпионшипе с заражёнными коронавирусом
Футбол / Англия 0

«Халл Сити» на своём официальном сайте сообщил о выявлении в клубе инфицированных коронавирусом.

По итогам тестирования заражёнными оказались два человека, имена которых не разглашаются согласно правилам врачебной тайны. Оба работника переносят болезнь без симптомов и в настоящее время находятся на самоизоляции.

Накануне, 24 мая, было объявлено, что в Чемпионшипе было выявлено два случая заражения COVID-19. Таким образом, оба инфицированных работают в «Халле».

Ранее клуб направил в Английскую футбольную лигу письмо, в котором потребовал завершить нынешний сезон досрочно. Сообщалось, что идею «тигров» поддержали ещё три клуба.

Напомним, в 2017 году пост главного тренера «Халл Сити» занимал российский специалист Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин».

Бывший клуб Леонида Слуцкого потребовал досрочно завершить сезон в Чемпионшипе
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