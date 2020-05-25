Бывший клуб Слуцкого стал единственным в Чемпионшипе с заражёнными коронавирусом

«Халл Сити» на своём официальном сайте сообщил о выявлении в клубе инфицированных коронавирусом.
По итогам тестирования заражёнными оказались два человека, имена которых не разглашаются согласно правилам врачебной тайны. Оба работника переносят болезнь без симптомов и в настоящее время находятся на самоизоляции.
Накануне, 24 мая, было объявлено, что в Чемпионшипе было выявлено два случая заражения COVID-19. Таким образом, оба инфицированных работают в «Халле».
Ранее клуб направил в Английскую футбольную лигу письмо, в котором потребовал завершить нынешний сезон досрочно. Сообщалось, что идею «тигров» поддержали ещё три клуба.
Напомним, в 2017 году пост главного тренера «Халл Сити» занимал российский специалист Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин».
- 25 мая 2020
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