Александр Беглов: в России две по-настоящему народных команды — «Зенит» и «Спартак»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился мнением о противостоянии «Зенита» и «Спартака».



«В нашей стране есть две по-настоящему народных команды. При всём уважении к самоотверженности болельщиков ЦСКА, к успехам «Локомотива», к славной истории московского «Динамо», «Зенит» и «Спартак» – самые популярные клубы в современной России. Когда они встречаются, противостоят друг другу не только Петербург и Москва. Вся страна делится пополам.



Так сложилось исторически. Это клубы-антиподы. В 90-е годы, когда «Спартак» был богатым и давал прикурить футбольной Европе, «Зенит» был бедным и никому не известным. Затем они поменялись местами. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, пять раз – чемпионат России, а «Спартак» полтора десятилетия жил без больших побед. Конфликты последнего времени тоже подлили масла в огонь. Сегодня колпинский парень Александр Панов, автор двух шикарных голов в финале Кубка-99, – ярый спартаковец. А воспитанник красно-белых Артём Дзюба раскрыл свой талант в нашем «Зените», — цитирует Беглова «Р-Спорт».

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