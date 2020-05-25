Президент «Лацио» подаст в суд на итальянскую газету за клевету

Президент «Лацио» Клаудио Лотито подаст в суд на издание La Gazzetta dello Sport за клевету.



Ранее в La Gazzetta dello Sport была опубликована статья о том, что в отношении Лотито начато расследование после его высказывания о договорном характере матча «Ювентус» — «Интер», который состоялся 8 марта.



«Лотито принял к сведению статью, автором которой является Себастьяно Вернацца. Цель статьи – оклеветать и дискредитировать Лотито. Свобода информации не даёт права разрушать имидж человека. Если право на свободу информации используется как средство для насмешек или причинения вреда, то СМИ должно быть наказано. Поэтому Лотито поручил своим адвокатам взяться за это дело, обратиться в гражданский и уголовный суд, чтобы получить защиту, гарантированную конституцией», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Лацио».

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении президента «Лацио»