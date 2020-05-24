Федерация футбола Италии начала расследование в отношении президента «Лацио»

Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование в отношении президента «Лацио» Клаудио Лотито после его высказывания о договорном характере матча «Ювентус» — «Интер», который состоялся 8 марта.

«Мы отстаём от „Ювентуса“ всего на одно очко, и это из-за матча «Ювентус» — «Интер». Все видели, что там происходило", — заявил Лотито в конце апреля.

По данным источника, FIGC заинтересовалась данным высказыванием, и теперь Лотито предстоит объяснить, что он имел в виду. Если матч действительно носил договорный характер, состоится расследование, если нет — Лотито грозят соответствующие санкции.

«Лацио», набрав 62 очка в 26 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).