Федерация футбола Италии начала расследование в отношении президента «Лацио»
Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование в отношении президента «Лацио» Клаудио Лотито после его высказывания о договорном характере матча «Ювентус» — «Интер», который состоялся 8 марта.
«Мы отстаём от „Ювентуса“ всего на одно очко, и это из-за матча «Ювентус» — «Интер». Все видели, что там происходило", — заявил Лотито в конце апреля.
По данным источника, FIGC заинтересовалась данным высказыванием, и теперь Лотито предстоит объяснить, что он имел в виду. Если матч действительно носил договорный характер, состоится расследование, если нет — Лотито грозят соответствующие санкции.
«Лацио», набрав 62 очка в 26 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).
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