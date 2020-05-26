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Заразившийся коронавирусом Фарфан: верю, что всё зависит от отношения

Заразившийся коронавирусом Фарфан: верю, что всё зависит от отношения
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого было выявлено заражение коронавирусом, опубликовал новый пост.

«Я твёрдо верю, что всё зависит от отношения. Главное не в том, что происходит, а в том, как мы справляемся с этим. Хорошее начало недели», — написал игрок в «Инстаграме».

Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента он провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона.

После 22 туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко. На данный момент сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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