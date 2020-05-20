Заразившийся коронавирусом Фарфан ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан ответил на вопрос, когда планирует завершить спортивную карьеру.
«Пока бог хочет, чтобы я играл. Как говорит моя мама, в этой жизни может случиться что угодно. Может быть, это два года, три, четыре. У меня нет точной даты. Пока моё тело позволяет мне, и я всё ещё могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, я буду продолжать играть», — приводит слова Фарфана официальный сайт ФИФА.
Перуанец стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона.
16 мая, «Локомотив» подтвердил, что у форварда был обнаружен коронавирус.
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