Заразившийся коронавирусом Фарфан ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан ответил на вопрос, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Пока бог хочет, чтобы я играл. Как говорит моя мама, в этой жизни может случиться что угодно. Может быть, это два года, три, четыре. У меня нет точной даты. Пока моё тело позволяет мне, и я всё ещё могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, я буду продолжать играть», — приводит слова Фарфана официальный сайт ФИФА.

Перуанец стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона.

16 мая, «Локомотив» подтвердил, что у форварда был обнаружен коронавирус.