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«Ростов» бросил вызов Криштиану Роналду, предложив повторить трюк 18-летнего воспитанника

«Ростов» бросил вызов Криштиану Роналду, предложив повторить трюк 18-летнего воспитанника
Футбол / РПЛ 0

Клуб Российской Премьер-Лиги «Ростов» бросил вызов нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который на недавней тренировке попал мячом в баскетбольное кольцо.

«Ростов» предложил 35-летнему португальцу повторить трюк 18-летнего воспитанника Тамаза Топурии.

«Ювентус», в нашей академии умеют круче. Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, что вы понимаете по-русски», — говорится в сообщении «Ростова» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) форвард записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

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